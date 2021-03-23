Губернатор Пензенской области арестован на два месяца

Вадим Карасев

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева до 20 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Защита губернатора, как ожидается, подаст апелляцию на это решение. Перед арестом Белозерцеву и другим фигурантам по этому делу были предъявлены обвинения в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. Следствие ходатайствовало об аресте всех шестерых фигурантов, решения по остальным будут вынесены позже сегодня.

По делу о взятке в размере 31 млн рублей проходят, кроме Белозерцева, глава фармгруппы "Биотэк" Борис Шпигель и его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также предполагаемые посредники — водитель представительства Правительства Пензенской области при Правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

Губернатор был задержан накануне. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. За это он обещал им оказать поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона. Свою вину глава региона не признает. В Кремле не исключили, что президент своим указом освободит Белозерцева от должности в связи с утратой доверия, но этого не произошло.

Ранее NEWSTES опубликовал видео с деньгами и имуществом, изъятыми при обысках дома и рабочего кабинета Белозерцева.















































