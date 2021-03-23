Hollywood Reporter: Фильм о Майке Тайсоне с участием Джейми Фокса станет сериалом

Анастасия Иванова

Голливудский долгострой – биографическая драма, которая посвящается знаменитому боксеру Майку Тайсону, в ней главную роль должен будет сыграть Джейми Фокс, вскоре трансформируется в сериал. Об этом недавно стало известно изданию The Hollywood Reporter. Постановщиком пилотного эпизода этого сериала уже назначен Антуан Фукуа, а продюсером тоже знаменитость – Мартин Скорсезе.

“Я уже довольно давно ведь хотел рассказать всю свою историю. После недавнего запуска Лиги Легенд и поддержки моими болельщиками моего возвращения на ринг, сейчас кажется, что наступил просто идеальный момент. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Мартином, а также Антуаном, Джейми и всей творческой командой, чтобы представить скорее зрителям проект, который, прошу отметить, не только описывает все мое профессиональное и личное путешествие, но также вдохновляет и развлекает”, – сообщается в заявлении Майка Тайсона.

Авторы сериала уже в самое ближайшее время займутся поиском подходящей для него площадки релиза. Напомним, что о немедленной готовности Фокса сыграть этого прославленного боксера стало известно еще несколько лет тому назад. Летом 2020 года этот актер сообщил о том, что приступил сейчас уже к интенсивным тренировкам, чтобы набрать весьма впечатляющую физическую форму, которой мог похвастаться сам легендарный Тайсон на пике своей карьеры.

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