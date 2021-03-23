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Имена участников шоу «Маска» слили в интернет

Имена участников шоу «Маска» слили в интернет

Вышло всего несколько выпусков шоу, но вокруг него уже множество сплетен и скандалов. То зрители обвиняли члена жюри Валерию в том, что она знала, что в костюме ананаса был её муж – Иосиф Пригожин, то певица Азиза со слезами на глазах покинула сцену.

Но тут назрел новый скандал. В сети, на сайте «Википедия» появился полный список всех участников. Сейчас его уже нет, но самые шустрые поклонники сделали скриншот со списком.


Заяц – Иван Дорн
Солнце – Елена Тирлеева
Белый Орёл – Тимати
Единорог – Ирина Дубцова
Крокодил – Оскар Кучера
Змея – Юлия Паршута

Многие зрители «Маски» не верят в данный список и считают его фейком. Подобный список появлялся и в первом сезоне, но он был фальшивым. Все зрители шоу «Маска» знают, что участники подписывают соглашение о неразглашении, поэтому в подобные списки верится с трудом.

Сообщение Имена участников шоу «Маска» слили в интернет появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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