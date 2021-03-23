Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога

Вадим Карасев

Иосиф Оганесян переживает непростой период. Он недоволен состоянием своей кожи и отправился за помощью к дерматологу. Назначенный метод лечения его то ли не впечатлил, то ли показался слишком сложным, и он посетил еще одного врача. Теперь Оганесян ищет помощи и совета у подписчиков, так как совсем запутался в рекомендациях.

«Йося не знает, как рекламу обыграть», «Не надоели выдуманные проблемы?», «Так а в чем проблема-то с кожей? Хоть бы объяснил», - высказываются фолловеры.

У экс-участника сейчас есть повод для переживаний. Иосиф Оганесян заметил, что катастрофически набирает вес, поэтому пытается избавиться от ненужных килограммов. Пока что это безрезультатно, а Саша Черно вообще не видит повода для волнений. Ее вполне устраивает то, что муж скоро будет не слишком отличаться от нее, пишет newstes.ru.Вместе с лишними килограммами возникла новая неприятность - Иосиф недоволен своей кожей. Мужчина не уточняет, что именно его не устраивает, но уже побывал сначала у одного дерматолога, затем у другого. Первый доктор назначил ему множество препаратов, чем шокировал Йлосю настолько, что тот отправился к другому специалисту.Новый специалист согласился, что проблема есть, но предложил совершенно иной метод лечения. Это так удивило Йосю, что он засомневался и задумался о том, чтобы отправиться к третьему доктору. А заодно возмутился тем, что развелось много медиков, а толку от них нет. Пользователи, наслушавшись жалоб Оганесяна, пришли к выводу, что никаких проблем у него нет.У Оганесяна уже давно возникли проблемы с кожей. Он уже проходил курс лечения у трихолога, но из его бессвязных рассказов понятно только то, что у него проплешины. Волосы не стали расти гуще, хотя он мазал залысины красноватой жидкостью. Теперь он готовится к новому обследованию, за которое нужно заплатить 20 тысяч рублей.