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Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca

Испания возобновит вакцинацию AstraZenecaФото: Globallookpress.com

Власти Испании решили возобновить вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным компанией AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

«Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет», — заявила министра здравоохранения страны Каролина Дариас. Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препаратом AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в свою очередь, сообщили о 22 случаях тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca на территории ЕС.

В мире

По материалам: lenta.ru
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