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Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме

Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильмеФото: Globallookpress.com

Известный по роли волшебника Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет злодея в новом фильме. Об этом пишет Deadline.

Речь идет о картине «Затерянный город Д». Известно, что лента расскажет о жизни писательницы, которая ведет аскетичный образ жизни, и мужчины-модели, снявшегося для обложки ее книги. По сюжету главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях, где они столкнутся с различными испытаниями. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Давайн Джой Рэндольф и Патти Харрисон.

Отмечается, что режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, известные по фильмам «Банда грабителей» и «Последний романтик». Премьера «Затерянного города Д» назначена на первую половину 2022 года.

Ранее звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф рассказал о том, как его перепутали с актером из «Властелина колец» Элайджей Вудом. Оба артиста подтвердили, что подобное с ними происходило неоднократно.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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