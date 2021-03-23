Иван Дорн записал музыку к заставке перезапуска «Ну, погоди!»

Вадим Карасев

Иван Дорн Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Украинский певец Иван Дорн записал новую музыку к заставке перезапуска «Ну, погоди!». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм», артист создал свежую аранжировку для композиции «Водные лыжи», которая была написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Уточняется, что авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна будут заниматься и другими песнями для новой версии мультфильма.

Артист отметил, что анимация помогала ему находить новые музыкальные мотивы, а референсы режиссера и творческой команды способствовали созданию нужной атмосферы в композициях. «Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака — абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз», — сказал Дорн.

В сентябре 2020 года стало известно, что Волка в грядущем ребуте будет озвучивать комик Гарик Харламов. Голосом Зайца в новой версии мультфильма станет соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.