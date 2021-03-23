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Иван Ургант: «Корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас!»

Иван Ургант: «Корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас!»

Телеведущий впервые за 9 лет вышел в эфир не как обычно, из студии Первого канала, а из дома. Выглядит вполне бодро и все так же искрометно шутит.

Шоу началось с того, что в студию внесли телеэкран, который уже был включен. Ведущий в присущей ему манере поприветствовал телезрителей и, не дожидаясь многочисленных вопросов, начал свой монолог.

«Это самый необычный выпуск «Вечернего Урганта», который мы снимали за все эти девять лет. Я вынужден констатировать: кровожадная корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас. У меня положительный тест на ковид, я самоизолировался. Один, на даче, никого нет из семьи. В тот самый момент, когда коронавирус в нашей стране давно никого не интересует, прошу прощения, что возвращаю вас к этой теме. Простите меня, пожалуйста», — отшутился Иван.

Ургант искренне рад, что не попал на день рождения инстадивы Анастасии Ивлеевой, где было очень много гостей без масок, иначе он заразил бы там всех.

Несмотря на бодрый настрой, шоумен назвал свое состояние мерзким, шутливо дав ему название: отечественный штамм.

«Я пью огромное количество витаминов, противовирусные препараты. Покажите цвет волос барабанщика: у меня моча сейчас точно такого цвета. Глотаю препарат, который разжижает кровь. Но это только кровь, потому что все остальное у меня разжижается само по себе», — съюморил он.

Ургант даже пошутил над ситуацией, в которой ему пришлось самому впервые гримироваться: «На многие вещи пришлось смотреть по-другому. Знаете, что я сделал? Я сам загримировался. Лена, мой визажист, прислала мне видеоинструкцию, как это делать».

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Гример показала, как правильно накладывать тональный крем. «Вот так, и так. Консилер нужно наносить несколько раз, держа лежа кисть. Ну и: брови расчесать, губы увлажнить!», — подытожила она.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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