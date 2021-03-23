Иван Ургант впервые за девять лет не пришел на работу на Первый канал

Влада Некрасова

Телеведущий заразился коронавирусом и трудится «на удаленке».

Вчера стало известно, что Иван Ургант заразился коронавирусом. В связи с тем, что программа «Вечерний Ургант» чаще всего записывается день в день, команде срочно пришлось придумывать новый формат передачи.

Так, Иван впервые за девять лет не пришел на работу на Первый канал и работал «на удаленке», из дома.

Началась вчерашняя программа с того, что в студию вынесли большой телеэкран, на котором появился Иван. Ургант, как обычно, поприветствовал телезрителей, будто ничего не случилось.

«Это самый необычный выпуск «Вечернего Урганта», который мы снимали за все эти девять лет. Я вынужден констатировать: кровожадная корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас. У меня положительный тест на ковид, я самоизолировался. Один, на даче, никого нет из семьи. В тот самый момент, когда коронавирус в нашей стране давно никого не интересует, прошу прощения, что возвращаю вас к этой теме. Простите меня, пожалуйста»,

– пошутил Иван.

Иван отметил свою радость, что его не было на дне рождения Насти Ивлеевой, иначе он бы всех там заразил. При этом Ургант отметил, что у него «мерзкое состояние», и он пьет противовирусные препараты, витамины и «глотает» препарат, который разжижает кровь.

Кроме того, Иван пошутил, что ему впервые за девять лет пришлось самостоятельно гримироваться.

«На многие вещи пришлось смотреть по-другому. Знаете, что я сделал? Я сам загримировался. Лена, мой визажист, прислала мне видеоинструкцию, как это делать»,

– признался Ургант.