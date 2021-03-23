Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО

Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО
Один из ранее рассекреченных кадров

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф раскрыл новые подробности по поводу неопознанных летающих объектов, задокументированных в Штатах.

По словам Рэтклиффа, которые приводит Business Insider, сейчас готовится отчет об НЛО, который будет опубликован в июне. В него попадут в том числе и ранее неизвестные наблюдения, не обнародованные и не упоминавшиеся до этого.

"Наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее. Некоторые были рассекречены. Когда мы говорим об этом, мы говорим об объектах, зафиксированных пилотами ВМФ или ВВС, а также про объекты, заснятые со спутника", — сказал он.

Экс-глава спецслужбы добавил, что подобные явления наблюдались по всему миру, а не только над территорией США. Специалисты всегда пытались искать им правдоподобные объяснения, однако бывают случаи, когда этого сделать не удается.

NEWSTES писал, что месяц назад пилот гражданского авиалайнера в США заявил об опасном сближении с НЛО на высоте около 11 км.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвой
В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия.
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО
Экс-глава Национальной разведки США: НЛО могут принадлежать РФ и Китаю
В США опубликовали секретный план по развязыванию войны с СССР
Глава Нацразведки США подал прошение об отставке