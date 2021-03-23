Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО

Вадим Карасев

Один из ранее рассекреченных кадров

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф раскрыл новые подробности по поводу неопознанных летающих объектов, задокументированных в Штатах.

По словам Рэтклиффа, которые приводит Business Insider, сейчас готовится отчет об НЛО, который будет опубликован в июне. В него попадут в том числе и ранее неизвестные наблюдения, не обнародованные и не упоминавшиеся до этого.

"Наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее. Некоторые были рассекречены. Когда мы говорим об этом, мы говорим об объектах, зафиксированных пилотами ВМФ или ВВС, а также про объекты, заснятые со спутника", — сказал он.

Экс-глава спецслужбы добавил, что подобные явления наблюдались по всему миру, а не только над территорией США. Специалисты всегда пытались искать им правдоподобные объяснения, однако бывают случаи, когда этого сделать не удается.

NEWSTES писал, что месяц назад пилот гражданского авиалайнера в США заявил об опасном сближении с НЛО на высоте около 11 км.