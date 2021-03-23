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Эксперт Баранец объяснил важность российских гиперзвуковых разработок для НАТО

Военно-промышленный комплекс самых развитых стран НАТО на данный момент все еще кардинально отстает от российского ОПК в его области разработок и внедрения современного гиперзвукового ракетного оружия.

Об этом сильном отставании и его последствиях рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в своем интервью «ПолитРоссии». Полковник запаса также отметил, что Россия сейчас представила целую линейку уникальных ракет, которые при этом не имеют аналогов в мире, и тем самым весьма убедительно продемонстрировала свое военно-техническое уникальное превосходство стратегического значения.

«США сейчас храбрятся и говорят, что через 2, 3, или 4 года по части гиперзвукового оружия они уже нас догонят. Но все это пока что совсем не подкрепляется успешностью испытаний, хотя они сейчас направляют на это все силы», — рассказал Баранец.

Сообщение Эксперт Баранец объяснил важность российских гиперзвуковых разработок для НАТО появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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