Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией

Влада Некрасова

Глобальный тренд на снижение использования доллара в расчетах создает условия для увеличения расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах, сообщил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно резко поднял ключевую ставку до 19% с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.