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Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму

Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму
Конкуренцию парламентской четвёрке на выборах в ГД пытаются составить шесть малых партий, среди которых "Коммунисты России", "Зелёные", "Партия Роста", шансы набрать более 3% по итогам кампании есть у "Новых людей" и "Яблока", следует из результатов исследования экспертов Фонда развития гражданского общества, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В аутсайдеры думской кампании эксперты записали 10 партий, в том числе, Парнас и "Гражданскую инициативу".

Политика

По материалам: ria.ru
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