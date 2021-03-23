Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму

Алексей Вольцев

Конкуренцию парламентской четвёрке на выборах в ГД пытаются составить шесть малых партий, среди которых "Коммунисты России", "Зелёные", "Партия Роста", шансы набрать более 3% по итогам кампании есть у "Новых людей" и "Яблока", следует из результатов исследования экспертов Фонда развития гражданского общества, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В аутсайдеры думской кампании эксперты записали 10 партий, в том числе, Парнас и "Гражданскую инициативу".