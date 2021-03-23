Эрик Нам разочаровался в Грэмми из-за того, что премия не досталась BTS
Певец, как и многие поклонники группы, был уверен, что парни достойны награды.
Недавно прошла церемония награждения Грэмми, на которую была номинировала группа BTS с песней «Dynamite». Но к большому сожалению самих парней и миллионов их поклонников статуэтку забрали не они, а Леди Гага (Lady Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) за трек «Rain On Me».
Фанаты болезненно переживают провал BTS, как и многие звезды. Например, высказался на эту тему исполнитель Эрик Нам (Eric Nam).
«Я не знаю, что сказать. Очевидно, что кое-что происходит, и мне нравится, что люди относятся к этому спокойно. Но я чувствую, что все болели за это. Я говорю о номинации BTS на Грэмми, и я думаю, что мы все надеялись на победу, но не вышло»,– заявил Эрик.
Но все же Эрик рад, что парни из BTS остались позитивными, несмотря на провал.
Кстати, Грэмми, хоть и без статуэтки – уже победа BTS. Ведь парни оказались первой K-pop группой, которая попала в главную номинацию премии. Коллектив уже вошел в историю!