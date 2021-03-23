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Эрик Нам разочаровался в Грэмми из-за того, что премия не досталась BTS

Эрик Нам разочаровался в Грэмми из-за того, что премия не досталась BTS

Певец, как и многие поклонники группы, был уверен, что парни достойны награды.

Недавно прошла церемония награждения Грэмми, на которую была номинировала группа BTS с песней «Dynamite». Но к большому сожалению самих парней и миллионов их поклонников статуэтку забрали не они, а Леди Гага (Lady Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) за трек «Rain On Me». 


Фанаты болезненно переживают провал BTS, как и многие звезды. Например, высказался на эту тему исполнитель Эрик Нам (Eric Nam).

«Я не знаю, что сказать. Очевидно, что кое-что происходит, и мне нравится, что люди относятся к этому спокойно. Но я чувствую, что все болели за это. Я говорю о номинации BTS на Грэмми, и я думаю, что мы все надеялись на победу, но не вышло»,

– заявил Эрик.

Но все же Эрик рад, что парни из BTS остались позитивными, несмотря на провал.

Кстати, Грэмми, хоть и без статуэтки – уже победа BTS. Ведь парни оказались первой K-pop группой, которая попала в главную номинацию премии. Коллектив уже вошел в историю!

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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