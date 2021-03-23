Это только начало? Зюганов заметил "ожидания, как за полгода до дефолта"

Анастасия Иванова

В России в ближайшие полгода может произойти обвал курса рубля, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что информация о росте цен обновляется "чуть ли не ежедневно". По мнению Зюганова, "данные процессы происходят на фоне катастрофической "продуктовой инфляции".

"Возникает ощущение, что происходящее – это только начало лавинообразного обрушения российской экономики. В воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, – за полгода до дефолта", – написал политик в своем Telegram-канале.

Зюганов добавил, что экономические предложения КПРФ помогут стране выйти из сложившейся ситуации, сообщает URA.ru.

сообщило, что эксперты предрекли дефолт в 2021 году ряду банков России.