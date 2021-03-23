Юлианна Караулова объявила о своей беременности, показав огромный живот в новом клипе

Вадим Карасев

32-летняя Юлианна Караулова удивила поклонников радостной новостью. Звезда раскрыла, что она ждет первенца.



"Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью", - написала Юлианна Караулова, опубликовав фото, на котором она придерживает руками сильно округлившийся живот.



При этом исполнительница представила своей новый клип "Так сильно", в котором также можно увидеть ее на позднем сроке беременности.

Как отмечает Super, ребенок Юлианны Карауловой появится на свет скорее всего в начале лета. Для певицы он станет первенцом.

Напомним, возлюбленным популярной исполнительницы является 38-летний Андрей Черный, работающий саунд-продюсером. С ним певица познакомилась в студии, когда ей было лишь 17 лет. В конце концов Черный сделал Юлианне предложение в 2016 году.

"Честно, до какого-то момента я понимала, что я не готова к ребенку, потому что я стопроцентная карьеристка и очень амбициозный человек. Я понимала, что просто не могу остановиться, что если я сейчас остановлюсь, то я все потеряю. А потом я подумала, блин, куда я бегу? Почему я не живу в том самом моменте, почему все время что-то откладываю на потом? Сейчас я расслабилась на тему беременности, как Бог решит, так и будет", - говорила Караулова в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!".

Как писал NEWSTES, ранее Юлианна Караулова засветила торчащий сосок.