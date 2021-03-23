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Юлианна Караулова ждет ребенка

Юлианна Караулова ждет ребенка

Звезда продемонстрировала округлившийся живот в новом клипе. Для 32-летней Юлианны ребенок станет первым. Долгое время звезда не афишировала беременность.


Артистка сообщила о своем интересном положении, выпустив клип под названием «Так сильно». «Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью», — написала Юлианна, опубликовав снимок из видео. В комментариях поклонники поздравляют ее и с премьерой, и с беременностью. 

Караулова счастлива в отношениях с Андреем Черным, они живут вместе, но пока не успели узаконить брак. Он также анонсировал клип невесты. «Это то, чему я радуюсь уже больше 6 месяцев», — отметил музыкальный продюсер. 

Вопрос со свадьбой Андрей и Юлианна откладывают с 2017 года. «Я против официальных торжеств с караваном, выкупом, голубями. Идеальная свадьба для меня — веселая вечеринка за рубежом. И платье я хочу сдержанное и очень простое», — ранее рассказывала Юлианна. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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