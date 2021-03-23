Юлианна Караулова ждет ребенка

Анастасия Иванова

Звезда продемонстрировала округлившийся живот в новом клипе. Для 32-летней Юлианны ребенок станет первым. Долгое время звезда не афишировала беременность.

Артистка сообщила о своем интересном положении, выпустив клип под названием «Так сильно». «Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью», — написала Юлианна, опубликовав снимок из видео. В комментариях поклонники поздравляют ее и с премьерой, и с беременностью.

Караулова счастлива в отношениях с Андреем Черным, они живут вместе, но пока не успели узаконить брак. Он также анонсировал клип невесты. «Это то, чему я радуюсь уже больше 6 месяцев», — отметил музыкальный продюсер.

Вопрос со свадьбой Андрей и Юлианна откладывают с 2017 года. «Я против официальных торжеств с караваном, выкупом, голубями. Идеальная свадьба для меня — веселая вечеринка за рубежом. И платье я хочу сдержанное и очень простое», — ранее рассказывала Юлианна.