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Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…

Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…

Когда BTS оправились на беседу с представителями издания Japan Official Fanclub Magazine, их заставили пооткровенничать с аудиторией и поделиться самыми честными мыслями о Чонгуке (Jungkook). «Как считаете, какие слабые стороны есть у Золотого Макнэ?» — поинтересовался репортер. Участники, подумав несколько секунд, озвучили свои версии, основываясь на многолетнем опыте общения с самым молодым мембером.


Чимин (Jimin), например, посчитал, что ГК слишком ранимый. Он, по словам друга, начинает рыдать каждый раз, когда в жизни появляется малейший намек на неприятности. Ви (V), признал, что Куки обидчив (к слову, это еще раз подчеркивает наличие его тонкой душевной организации). Шуга (Suga) отметил, что его приятеля легко «взять на слабо». Иными словами, амбициозный музыкант ненавидит проигрывать и при каждом удобном случае старается доказать свое превосходство. Джин (Jin) и Джей-Хоуп (J-Hope) решили отшутиться, с улыбкой заявив, что главные слабости Чонги — это вкусная еда и здоровый сон. Но самый интересный ответ, кажется, последовал от Намджуна (Namjoon). Артист задумчиво вымолвил о неприхотливости своего друга. По мнению Джуни, ГК слишком легко заставить почувствовать себя в уюте и комфорте. Он неприхотлив в еде и окружающей обстановке.

АРМИ, напишите в комментариях ниже, согласны ли вы с каким-либо высказыванием айдолов!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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