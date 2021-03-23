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Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса

Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комиксаФото: MARIO ANZUONI / Reuters

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство над которым принадлежит актеру Киану Ривзу, сценаристу Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни. Об этом сообщает Deadline.

Ривз сыграет главную роль в экранизации комикса, а также спродюсирует новый фильм. Также актер озвучит героя аниме-сериала во вселенной BRZRKR. Дата выхода обоих проектов на данный момент неизвестна.

В феврале сообщалось, что киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме по комиксам Marvel. Звезда «Матрицы» может исполнить роль суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинокартина «Крейвен» режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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