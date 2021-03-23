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Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву

Киркоров оспорил запрет на въезд в ЛитвуФото: @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров оспорил в вильнюсском суде пятилетний запрет на въезд в Литву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры».

Адвокат Александр Добровинский ранее уже говорил о том, что его клиент намерен судиться. Он отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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