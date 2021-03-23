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Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем, заявил Лавров

Китай обыгрывает Запад в вопросе валютно-финансовых систем, заявил Лавров
Китай обыгрывает Запад "на его же поляне" в вопросе валютно-финансовых систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия и Китай уже не один год стараются все большую долю взаимного товарооборота переводить на расчёты в национальных валютах. "Механизм есть, он достаточно успешно работает. На национальные валюты мы переходим в торговле с другими нашими партнёрами", - сказал он.

"Это веление времени. Когда те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, решили вдруг, что они недовольны тем, как другие страны, в частности, Китайская Народная Республика, пользуются этой системой, которая ещё раз подчеркну, была создана Западом. И КНР просто обыгрывает Запад на его же поляне", - сказал Лавров на пресс-конференции.

В мире

По материалам: ria.ru
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