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Китай предупредили о последствиях из-за жестких санкций против ЕС

Китай предупредили о последствиях из-за жестких санкций против ЕСФото: Jason Lee / Reuters

Глава Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли предупредил Китай о последствиях из-за введения жестких санкций в отношении Евросоюза (ЕС). Он написал об этом на своей странице в Twitter.

По его словам, санкции КНР затронули депутатов ЕП и некоторые организации ЕС.

Сассоли считает, что депутаты попали в санкционный список «за выражение своего мнения при исполнении демократического долга». В заключение он напомнил, что права человека являются неотъемлемыми.

22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя.

Ранее Reuters сообщало, что главы МИД ЕС также согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.

В мире

По материалам: lenta.ru
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