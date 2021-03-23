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«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей

«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей

После того как Инстасамка выгнала визажистов, оскорбила их, а также записала все это на камеру, на нее обрушилась волна хейта и возмущений. Поведение блогера раскритиковали и коллеги. Одной из них стала Клава Кока.


Певица лейбла Black Star заявила, что не будет сотрудничать с Инстасамкой, хотя они и планировали делать совместный трек. «Знаешь, я хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей общей работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низок. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее тебя. Мне безумно жаль, что ты, в принципе, можешь так мыслить и поступать. Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет», — отметила Кока.

Инстасамка ничуть не обиделась на певицу. К тому же, как на днях рассказала рэперша, инициатива о фите исходила от Клавы и менеджеров лейбла. В YouTube-шоу «Вопрос ребром» были показаны переписки представителя Даши Зотеевой и сотрудника Black Star. 

Инстасамка считает, что у Коки двойные стандарты. Так, на неэтичные выходки Моргенштерна по отношению к подписчикам Клава не посмотрела и все равно спела с ним дуэтом. Инстасамка считает, что в ситуацией с ней певица защищала свою репутацию.

«Она сделала это, чтобы показаться хорошей. Black Star первым предложил фит. Мы встретились с Клавой в ресторане, все обсудили. На данный момент ей нужнее фит со мной, чем мне», — подчеркнула Инстасамка.

Напомним, что блогер, чье настоящее имя Дарья Зотеева, выгнала визажистов и выбросила их инструменты за дверь. По словам Даши, они сильно опоздали, чем подвели ее: у 20-летней исполнительницы была запланирована съемка. «Когда я плачу людям деньги, все должно работать как швейцарские часы. Без трепа. Меня бесит, когда у них воняет изо рта с утра. Меня бесит, когда у них потные руки. Я не должна терпеть выходки от обслуживающего персонала. Мне не было в кайф переносить съемки», — добавила блогер. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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