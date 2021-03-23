Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Алексей Вольцев

В Красноярском крае проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Родители могут сдать пробный экзамен по русскому языку, в ходе акции к ним присоединяться главы городов и районов, их заместители по социальным вопросам, депутаты, общественные деятели и директора школ.

«Акция проводится в формате деловой игры. Целью не является проверка знаний родителей, мероприятие призвано ознакомить с процедурой проведения ЕГЭ. Экзамен сокращен, на работу отводится 30 минут, тогда как полноценный ЕГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут», – уточняется в информационном релизе.

В Красноярском крае эта акция проходит в пятый раз, в этом году экзамены для родителей в муниципалитетах региона завершатся 27 марта.