Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В Красноярском крае проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Родители могут сдать пробный экзамен по русскому языку, в ходе акции к ним присоединяться главы городов и районов, их заместители по социальным вопросам, депутаты, общественные деятели и директора школ.

«Акция проводится в формате деловой игры. Целью не является проверка знаний родителей, мероприятие призвано ознакомить с процедурой проведения ЕГЭ. Экзамен сокращен, на работу отводится 30 минут, тогда как полноценный ЕГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут», – уточняется в информационном релизе.

В Красноярском крае эта акция проходит в пятый раз, в этом году экзамены для родителей в муниципалитетах региона завершатся 27 марта. 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницу
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
Ответы на ЕГЭ по русскому языку 2016: задания, тесты, когда результаты
Российские выпускники напишут последний ЕГЭ из осенней волны 2016 года
В Марий Эл родители сдали госэкзамен