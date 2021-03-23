Кремль прокомментировал задержание пензенского губернатора за взятку

Вадим Карасев

Дмитрий Песковото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президента Владимира Путина информировали о предпринимаемых действиях в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в многомиллионной взятке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Песков отметил, что в целом случившееся является вопросом правовых органов, а не администрации президента. «Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», — добавил он.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно накануне. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Он также подозревается в превышении должностных полномочий. В частности, махинации осуществлялись через фонд капитального ремонта и департамент ЖКХ. Счетная палата заявила о злоупотреблениях на сумму в 2,9 миллиарда рублей.

Подозреваемый свою вину отрицает.