Кристина Дерябина поругалась со своей подругой Ольгой Ветер

Вадим Карасев

Вот тебе и на... Мне всегда казалось, что друзья как минимум разговаривают!? Или если есть недопонимания, они это обсуждают! Но то, что происходит сейчас, выяснение отношений в Instagram, ну для меня это треш! А другого выхода то и нет! Ты не берёшь трубки. На смс не отвечаешь. Как то даже неприятно если честно!Второй момент: Ты была недавно в 2-х минутах от меня и даже не соизволила набрать! Ты тогда тоже была получается в каких то обидках? Ааа? Или решила обидеться по дороге домой? Или мой вопрос, стал поводом ещё раз взбеситься? Я короче хрен его знает что происходит, но я понимаю, что выяснять отношения будем в сторис! Ну ок!? Жду предъяв ко мне по факту, подружка.