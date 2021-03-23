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Кристина Дерябина поругалась со своей подругой Ольгой Ветер

Кристина Дерябина поругалась со своей подругой Ольгой Ветер
Вот тебе и на... Мне всегда казалось, что друзья как минимум разговаривают!? Или если есть недопонимания, они это обсуждают! Но то, что происходит сейчас, выяснение отношений в Instagram, ну для меня это треш! А другого выхода то и нет! Ты не берёшь трубки. На смс не отвечаешь. Как то даже неприятно если честно!

Второй момент: Ты была недавно в 2-х минутах от меня и даже не соизволила набрать! Ты тогда тоже была получается в каких то обидках? Ааа? Или решила обидеться по дороге домой? Или мой вопрос, стал поводом ещё раз взбеситься? Я короче хрен его знает что происходит, но я понимаю, что выяснять отношения будем в сторис! Ну ок!? Жду предъяв ко мне по факту, подружка.
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По материалам: life-dom2.su
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