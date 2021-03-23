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Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей

Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей

За последние несколько месяцев телеведущая Лера Кудрявцева рассказала публике уже о нескольких несчастных случаях, которые с ней произошли. Госпитализация следует за госпитализацией. Казалось бы, девушка только вышла на работу после неудачного падения и тяжелого восстановления. Напомним, ранее в интервью знаменитость рассказывала, как ей пришлось пролежать дома без движения с дикой болью на полу в ожидании, пока любимый придет с работы, потому что самостоятельно встать и вызвать бригаду скорой помощи она не могла, телефон находился на этаже ниже. Итог: перелом крестца и пребывание в инвалидном кресле на протяжении продолжительного времени. Более того, незадолго до опасного падения медийную личность «сбила с ног» коронавирусная инфекция. «Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — написала под одним из постов Лера у себя на страничке.


Даже в тот момент у Кудрявцевой закралась мысль о том, что «в игру вступили» нечистые силы. Может ли человек попасть в такое количество неприятных историй лишь за несколько дней? Увы, но вчера к пугающим случаям прибавился еще один. Источники СМИ сообщили, что женщина была срочно госпитализирована в отделение реанимации прямо со съемок. Публика всерьез заинтересовалась происходящим в жизни звезды и начала говорить о проклятиях.

«Явно кто-то порчу наслал, не бывает такого… ужас, хорошо, что жива и все равно все проблемы разрешаются», — рассуждала женщина о судьбе ведущей.

[media=https://www.instagram.com/p/CMJ3p_Ol2fh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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