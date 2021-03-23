Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курорты Приморья


Приморский край, расположенный на берегу Тихого океана и Японского моря, обладает муссонным климатом, являющимся редкостью для России. Традиционно этот край признан наилучшим курортным местом на Востоке страны. Как и на далёком от него Юго-Западе России, в Приморском крае присутствует Владивостокская курортная зона с пляжами.

Всё это дополняется видами на горы и южную тайгу. Например, вид на Сихотэ-Алинский хребет, присутствие уссурийской тайги, источники минвод и лечебной грязи сделали Приморье курортом, на котором, хотя и отсутствует постоянный бум посещаемости летом, как в Сочи, однако отдыхается здесь не хуже, это лучшее летнее место для прилёта за территорию Урала.

Найти тур вы можете у любого из туроператоров, представленных на данном сайте. Присоединяйтесь!

Наиболее объезженная песчаная гряда расположена в районе с. Хасан, у границы с Китаем. Но Владивостокская курортная зона насчитывает следующие пляжные места: Ливадия, Находка, Витязь, Андреевка, Посьет. Хасан – наиболее тёплая локация на Востоке страны. К тому же пласты ила включают в себя значительное количество серосодержащих соединений, источником которых признано озеро Ханка. Бухта Экспедиции – место расположения лечебно-профилактического комплекса Приморья, считающего лучшим на ДВ.

Основная часть Владивостокской курортной зоны расположена в Амурском заливе. Песчано-галечные берега подходят для отдыха многих тысяч жителей и приезжих Владивостока. Грязи добываются из доных пластов, на их основе работают следующие санаторные комплексы: «Амурский залив», «Океанский военный», «Садгород», «Приморье», «Моряк», «Океан», «Строитель» и ряд других.

Курорты Владивостока стали общероссийскими. Находкинский источник лечебной грязи расположен в одной из пригородных бухт этого города – благодаря им работает санаторный комплекс "Жемчужный".

Приморье обладает более чем сотней источников минвод, часть из них ожидают дальнейшего освоения. Так, наиболее известными являются минеральные источники Кировского района, в районе которого расположен курортный комплекс Шмаковка. Из источников выделяются в первую очередь Чистоводненские, Горноводненские, Горячий Ключ, Сухой Ключ. Здесь функционируют профилактории «Чистоводное», «Горноводное». Лечебно-оздоровительные курсы базируются на бальнео- и грязевом лечении - с применением новейших видов аппаратной терапии.

Блоги / Бизнес

Заказать крауд

Последние новости

Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки «Спутником V»
Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Юлианна Караулова ждет ребенка
Юлианна Караулова ждет ребенка
Курорты Приморья
Курорты Приморья
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

В России отмечают День Приморского края
Приморье получит 850 миллионов рублей на социально-экономические задачи
Глава МЧС рассказал об оценке ущерба от тайфуна в Приморье
Недвижимость в Испании – роскошь для ценителей