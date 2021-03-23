Курорты Приморья

Роман Иванов





Приморский край, расположенный на берегу Тихого океана и Японского моря, обладает муссонным климатом, являющимся редкостью для России. Традиционно этот край признан наилучшим курортным местом на Востоке страны. Как и на далёком от него Юго-Западе России, в Приморском крае присутствует Владивостокская курортная зона с пляжами.

Всё это дополняется видами на горы и южную тайгу. Например, вид на Сихотэ-Алинский хребет, присутствие уссурийской тайги, источники минвод и лечебной грязи сделали Приморье курортом, на котором, хотя и отсутствует постоянный бум посещаемости летом, как в Сочи, однако отдыхается здесь не хуже, это лучшее летнее место для прилёта за территорию Урала.

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Наиболее объезженная песчаная гряда расположена в районе с. Хасан, у границы с Китаем. Но Владивостокская курортная зона насчитывает следующие пляжные места: Ливадия, Находка, Витязь, Андреевка, Посьет. Хасан – наиболее тёплая локация на Востоке страны. К тому же пласты ила включают в себя значительное количество серосодержащих соединений, источником которых признано озеро Ханка. Бухта Экспедиции – место расположения лечебно-профилактического комплекса Приморья, считающего лучшим на ДВ.

Основная часть Владивостокской курортной зоны расположена в Амурском заливе. Песчано-галечные берега подходят для отдыха многих тысяч жителей и приезжих Владивостока. Грязи добываются из доных пластов, на их основе работают следующие санаторные комплексы: «Амурский залив», «Океанский военный», «Садгород», «Приморье», «Моряк», «Океан», «Строитель» и ряд других.

Курорты Владивостока стали общероссийскими. Находкинский источник лечебной грязи расположен в одной из пригородных бухт этого города – благодаря им работает санаторный комплекс "Жемчужный".

Приморье обладает более чем сотней источников минвод, часть из них ожидают дальнейшего освоения. Так, наиболее известными являются минеральные источники Кировского района, в районе которого расположен курортный комплекс Шмаковка. Из источников выделяются в первую очередь Чистоводненские, Горноводненские, Горячий Ключ, Сухой Ключ. Здесь функционируют профилактории «Чистоводное», «Горноводное». Лечебно-оздоровительные курсы базируются на бальнео- и грязевом лечении - с применением новейших видов аппаратной терапии.