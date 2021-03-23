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Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь. Во вторник, 23 марта он проведет переговоры с китайским министром иностранных дел Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.


Ожидается, что ключевой темой переговоров станет стратегическое взаимодействие двух стран.

Кроме того планируется, что политики обсудят вопрос преодоления ограничений, введенных для борьбы с коронавируса. В первую очередь это касается закрытия границ между странами.

После Китая Лавров отправится в Южную Корею.

РИА “NEWSTES” писало, что Пекин заявил, что визит главы МИД РФ Лаврова в КНР не направлен против других стран.

Сообщение Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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