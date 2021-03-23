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Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализацииФото: @leratv / Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая была экстренно госпитализирована в понедельник, 22 марта, в сторис на своей странице в социальной сети Instagram назвала причину, по которой она оказалась в реанимации.

По словам ведущей, предварительная причина ее госпитализации — «нервы и стресс». «Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость», — заявила знаменитость.

Кудрявцева рассказала, что ей стало плохо на работе. Телеведущей стало трудно дышать, появилась боль в груди. При этом она подчеркнула, что не падала в обморок. В больнице медики проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких, обследования показали, что «все в порядке». На утро вторника, 23 марта, ей назначено дообследование.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», — написала телеведущая. По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.

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По материалам: lenta.ru
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