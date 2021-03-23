Лера Кудрявцева ночью пережила предынфарктное состояние

Лидия Мартынова

Вчера звездная блондинка изрядно напугала публику, сообщив об экстренной госпитализации. Лера Кудрявцева работала на износ, из-за чего и заработала серьезные проблемы со здоровьем. В больнице с телеведущей чуть было не приключилась новая беда.

Медики диагностировали у Леры проблемы с сердцем, что изрядно ее напугало.

«Дело было так. Вчера на съемках стало плохо — дышать тяжело, боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой. Ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все — приплыли. По итогу всех обследований — здорова (если можно в наше время быть здоровым), но, в принципе, ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха... На этом фоне «физика» дает сбой. Ну и еще моя чертова мнительность, а аткже тревожность. Но сейчас не об этом! Сегодня ночью в реанимационном отделении я чуть было не схватила инфаркт миокарда! Рубец...» — рассказала 49-летняя Кудрявцева в личном блоге.

Пользователи Сети желают Лере скорейшего восстановления и возвращения домой, где ее с нетерпением ждет маленькая дочь Мария.

«Лера, сходите к хорошему психотерапевту. Похоже на панические атаки, если не проработать — проблема будет повторяться»; «Лерочка, здоровья вам! Отдыхайте и пожалейте себя!»; «Лера, как вы нас напугали! Благо, что все хорошо! Восстанавливайтесь!» — пишут звезде неравнодушные.