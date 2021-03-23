Любовный гороскоп на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — самая важная сфера жизни. Чтобы в амурных делах все шло как по маслу, старайтесь помнить о советах астрологов. Они направят вас по верному пути и дадут уверенности.

Меньше всего будет везти во второй месяц весны эмоциональным Знакам Зодиака. Люди, которые бурно реагируют на все и вся, могут наломать дров. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют дважды думать, прежде чем что-то говорить или принимать какое-то важное решение. Это не раз спасет вас от фиаско.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее, если их отношения постоянно на грани. Если в очередной раз расстаться в апреле, то это расставание может стать последним. Одиноким Овнам стоит быть помягче, иначе любви не видать.

Телец

Представителям этого Знака необходимо направить вектор мыслей в русло любви. Дела и работа будут второстепенными. На первое место выходит амурная сфера. Это благоприятный месяц для флирта и романтики.

Близнецы

Близнецам стоит в апреле урегулировать основные разногласия со второй половинкой. Это очень важно, так как желание тянуть одеяло на себя может привести к очень сильным ссорам. Капелька гибкости, сдобренная добротой, не повредит никому.

Рак

На Раков вторая половинка может начать оказывать давление. Грубостью проблем не решить. Нужно стараться говорить о своих чувствах прямо, но без претензий. Одиноким Ракам стоит обратиться за помощью к социальным сетям и сайтам знакомств.

Лев

Больше всего во Львах противоположному полу будет нравиться искренность. Именно этот компонент их характера будет решающим в любви. Избавиться от тревожности и неприятных воспоминаний поможет совместный отдых.

Дева

Звезды наделят Дев мощной харизмой, что поможет им существенно продвинуться в поисках второй половинки. В последние 3-4 дня месяца Плутон лишит Дев открытости и общительности. Замкнутость лишит этих людей обаяния.

Весы

Весам стоит попробовать стать лучшей версией самих себя. Для этого нужно проанализировать свое поведение и понять, какие были совершены ошибки в ближайшем прошлом. Любовь требует саморазвития.

Скорпион

Астрологи сообщают, что в апреле для Скорпионов открываются в любви все двери. Будет много ярких моментов, причем как для тех, кто в поисках, так и для тех, кто уже нашел вторую половинку. Можно переводить отношения на новый уровень.

Стрелец

Стрельцам, которые находятся в отношениях, важно заниматься совместными делами, которые приходилось долго откладывать на потом. Тем, кто в поисках, стоит обновить гардероб. Это повысит уверенность в себе.

Козерог

На данном этапе лучше отложить в сторону выяснение отношений. Любовь уйдет на второй план, уступив место работе и делам. Не исключено, что в апреле в жизни Козерогов произойдет перераспределение приоритетов.

Водолей

Недаром говорят, что любовь требует жертв. В апреле Водолеи смогут понять это на своем примере. Ради любви придется отказаться от успехов в делах или от развлечений. Сохранить отношения будет самым важным заданием.

Рыбы

Апрель — отправная точка в новый мир, полный любви. Одинокие люди этого Знака смогут найти того, кто станет им самым близким человеком. Стоит опасаться служебных романов и лжи в уже существующих отношениях.