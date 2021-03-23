Лунный день сегодня 23 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день нас подстерегают новые проблемы и испытания. Астрологи рассказали о том, каким настроением будет обладать сегодняшняя Луна, а также как это отразится на удаче в разных сферах жизни. Следуйте простым советам экспертов.

Этот день не получится назвать легким. Многих из нас ожидают испытания самого разного рода. Постарайтесь активизировать источники энергии и положительных эмоций вашего Знака Зодиака. В этот день не стоит полагаться на звезды, Луну или помощь людей. Вы сами управляете своей лодкой. Будьте осторожнее при смене курса.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день, которому суждено пройти под управлением Рака. Стихия Воды и растущая Луна сочетаются плохо, поэтому ждать, что ночное светило придет на помощь, не стоит. Желательно полагаться на себя, свою интуицию и жизненный опыт.

Магнитные бури 23 марта: сегодня магнитосфера Земли будет возмущена. Это значит, что лучше опасаться негативных эмоций и переутомления.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интуиция;самостоятельность;спокойствие;честность;дипломатичность.обиды;скандалы;фальшь.

Дома астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься уборкой и важными делами, но лучше в одиночку. Если делать что-то вместе, можно сильно поругаться. Не привлекайте к работе детей и младших братьев и сестер. Дайте каждому самостоятельно решить, чем заниматься. Перестановку мебели пока лучше не делать, как и покупать что-то новое для дома.

Что надеть в этот вторник

В этот вторник лучше надевать что-то сдержанное и спокойное. Не стоит привлекать внимание необычным стилем и яркими цветами. Лучшее сочетание — кремовый и черный. Эти оттенки сделают вас собранными и вдумчивыми. Спокойствие подарит темный пастельный зеленый или бирюзовый оттенок.

Из камней-талисманов стоит выбрать что-то успокаивающее — например, аквамарин или хризолит. Дополнить камни можно серебряными украшениями сферической или круглой формы. В качестве талисмана астрологи советуют носить вещи, подаренные близкими.

Любовь и отношения в 11 лунный день

Люди, которые очень любят внимание и признание окружающих, почувствуют себя не лучшим образом. В такие дни дождаться комплимента или доброго слова бывает непросто. Старайтесь не пребывать долгое время в центре внимания, иначе нарветесь на беспощадную критику со стороны окружающих.





В любви стоит бороться с упрямством. Многие из нас станут чрезмерно самоуверенными и эгоистичными. Кто-то захочет получить на этот день независимость. Лучше пойти навстречу, не начиная скандалов. Всем, кто пока одинок, новые знакомства не принесут никакой пользы.

Настроение и здоровье 23 марта

Сегодня люди играют роли, а не остаются собой. Они впечатлительны и легко возбудимы. Самое страшное и унизительное сегодня для большинства из нас — выглядеть смешными или беспомощными. Прощать обиды станет сложнее из-за активности стихии Воды. Сейчас не время для праздников и веселья, общения в больших компаниях.

Многие начнут заботиться о внешности, пускать друг другу пыль в глаза. В таком случае у людей может не остаться сил на самих себя, на действительно важные вещи: семью, дружбу и здоровье. Займитесь духовными поисками, укреплением любви. Не гонитесь за статусом.

Финансы и работа по лунному календарю

Самыми успешными в финансовом плане сегодня станут убежденные оптимисты, ведь они всегда позитивны. Помните о том, что не бывает неразрешимых проблем. Не падайте духом и не опускайте руки. Если все будет в порядке, окажите помощь окружающим. Быть великодушным в этот день важнее всего, но лучше не хвалиться своей добротой.

На работе можно заниматься своими личными делами. Если вы занимаете высокие должности, то на Луне в Раке вам стоит проявлять понимание и дипломатичность. От покупок пока лучше отказаться. Если придется вынужденно потратить деньги на что-то важное, лучше пользоваться банковской картой.