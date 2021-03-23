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Лживые факты о BTS, в которые верят все новенькие АРМИ

Лживые факты о BTS, в которые верят все новенькие АРМИ

К сожалению, вселенная BTS полна слухов, которые, в своем большинстве, не являются правдой. Лживые и придуманные истории о музыкальной группе вводят новых поклонников в заблуждение. Чтобы такого больше не произошло, давайте поговорим об этих неверных утверждениях и расставим все точки над “i”.

1. Чонгук (Jungkook) — лидер BTS. Правда, но, все же, формулировка не совсем правильная. Здесь больше подойдет определение «Золотой Макнэ» группы.


2. Джин (Jin) и Гук — родные братья. Как бы не желали услышать данную информацию АРМИ из официальных источников, увы, это ложь.

3. Макне — второе имя Чонгука. Опять же не совсем точное определение. Макне — это позиция айдола в группе, которая обозначает, что он является «самым младшим» участником.

4. Прозвище «Золотой Макнэ» так или иначе связано с золотом. Здесь вновь ошибка! «Золотым» парня прозвали лишь из-за его великолепных умений, сочетающихся с потрясающим характером.

5. Чонгук, Ви (V) и Джин одного возраста. В реальности Ви на 2 года старше ГК, а Джин — на 5 лет, но выглядят все солисты действительно молодо!

6. «Я думал Чонгук реально плохой парень, он выглядит таким дерзким на сцене», — одно из многих сообщений, гуляющих по просторам Twitter. Айдол и вправду выкладывается во время каждого перформанса, не жалея своих сил, но в жизни Чонгук очень мягкий и дружелюбный.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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