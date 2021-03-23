Лживые факты о BTS, в которые верят все новенькие АРМИ
К сожалению, вселенная BTS полна слухов, которые, в своем большинстве, не являются правдой. Лживые и придуманные истории о музыкальной группе вводят новых поклонников в заблуждение. Чтобы такого больше не произошло, давайте поговорим об этих неверных утверждениях и расставим все точки над “i”.
1. Чонгук (Jungkook) — лидер BTS. Правда, но, все же, формулировка не совсем правильная. Здесь больше подойдет определение «Золотой Макнэ» группы.
2. Джин (Jin) и Гук — родные братья. Как бы не желали услышать данную информацию АРМИ из официальных источников, увы, это ложь.
3. Макне — второе имя Чонгука. Опять же не совсем точное определение. Макне — это позиция айдола в группе, которая обозначает, что он является «самым младшим» участником.
4. Прозвище «Золотой Макнэ» так или иначе связано с золотом. Здесь вновь ошибка! «Золотым» парня прозвали лишь из-за его великолепных умений, сочетающихся с потрясающим характером.
5. Чонгук, Ви (V) и Джин одного возраста. В реальности Ви на 2 года старше ГК, а Джин — на 5 лет, но выглядят все солисты действительно молодо!
6. «Я думал Чонгук реально плохой парень, он выглядит таким дерзким на сцене», — одно из многих сообщений, гуляющих по просторам Twitter. Айдол и вправду выкладывается во время каждого перформанса, не жалея своих сил, но в жизни Чонгук очень мягкий и дружелюбный.
#ArmyConfessionTime The first member I saw was Jungkook during his all black leather “My Time” performance, and I legit thought he was an intimidating bad boy who made that face all the time. pic.twitter.com/1MP1NCRYol— MariLark⁷🪴💜 (@MariLark7) March 22, 2021