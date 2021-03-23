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"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов

"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов

Компания "Тандер", владеющая розничной сетью "Магнит", собирается открыть магазины товаров для дома и ремонта. Для этого она уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Магнит Мастер", пишет "Коммерсант".

"Это позволит ретейлеру увеличить долю в расходах покупателей и предложить проект на стыке Leroy Merlin и "Мосхозторга", — отмечает издание.

В самой компании прямо не подтвердили эти планы, но отметили, что постоянно смотрят на различные ниши на розничном рынке и не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами.

Объем рынка товаров для дома и ремонта в России, по оценкам Infoline, составил в 2020 году 1,7 трлн рублей. Как пояснил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, этот сегмент еще слабо консолидирован и "Магнит" в короткие сроки может стать в нем основным игроком, как это произошло на парфюмерном рынке, где компания в 2018 году сумела опередить многолетнего лидера "Л’Этуаль". Размещая магазины "Магнит Мастер" рядом с другими своими торговыми точками, компания сможет эффективно использовать трафик, полагает эксперт.

В последние годы "Магнит" активно экспериментирует и запускает новые форматы, пишет издание. Так, в 2019 году сеть запустила торговые точки с упором на алкогольную продукцию "Магнит вечерний", в 2020 году — дискаунтеры "Моя цена", а в начале этого года объявила о пилотировании формата киосков "Магнит Go".

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По материалам: uposters.ru
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