Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников

Анастасия Иванова

Детский технопарк «Кванториум» города Магнитогорска приглашает школьников в возрасте от 11 до 17 лет в онлайн-лагерь на виртуальную смену «Тайная вселенная технического творчества». Смена продлится до 27 марта, для участия необходима предварительная регистрация.

«Наша онлайн-смена призвана не просто развлечь школьников в дни весенних каникул, но и пробудить в них умственную и творческую активность. Мы предлагаем детям с головой погрузиться в мир технического творчества прямо из дома и подготовили для них целый спектр разнообразных заданий, конкурсов, игр и мастер-классов, причем совершенно бесплатно. Разгадывать тайны – это ведь всегда интересно, поэтому приглашаем всех желающих», – сказал директор магнитогорского «Кванториума» Денис Полушкин.