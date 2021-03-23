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Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников

Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников

Детский технопарк «Кванториум» города Магнитогорска приглашает школьников в возрасте от 11 до 17 лет в онлайн-лагерь на виртуальную смену «Тайная вселенная технического творчества». Смена продлится до 27 марта, для участия необходима предварительная регистрация.

«Наша онлайн-смена призвана не просто развлечь школьников в дни весенних каникул, но и пробудить в них умственную и творческую активность. Мы предлагаем детям с головой погрузиться в мир технического творчества прямо из дома и подготовили для них целый спектр разнообразных заданий, конкурсов, игр и мастер-классов, причем совершенно бесплатно. Разгадывать тайны – это ведь всегда интересно, поэтому приглашаем всех желающих», – сказал директор магнитогорского «Кванториума» Денис Полушкин.

Общество

По материалам: edu.ru
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