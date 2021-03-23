Малахов показал экс-жену Аршавина, у которой провалился нос из-за аутоиммунного некроза

Вадим Карасев

38-летняя Алиса Казьмина недавно откровенно рассказала подписчикам о своей серьезной болезни — ей якобы диагностировали аутоиммунный некроз. Увидеть, как изменил внешность женщины страшный недуг, можно будет в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", сообщает Life.

Как стало известно, тяжелобольная Алиса Казьмина приняла участие в программе Андрея Малахова, где ее лицо показали без прикрас.



Тизер очередного выпуска "Прямого эфира" Андрей Малахов опубликовал в Stories с просьбой убрать от экранов детей.

На кадрах можно увидеть лежащую на больничной койке экс-супругу Аршавина в довольно удручающем виде. Изменившееся лицо женщины в ролике продемонстрировано с разных сторон — заметно, что из-за аутоиммунного некроза у нее пропал нос.

"*** какой-то в жизни моей. Он мне всё разломал в щепки и сжег", — произносит Алиса Казьмина.

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.



Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.

Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.

Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.

Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей. "Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".

В феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит. "Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус.



Как писал NEWSTES, ранее мать Аршавина выселила из дома его тяжелобольную экс-супругу с детьми.