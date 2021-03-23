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Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода

Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йодаЕлена МалышеваФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала три постных суперпродукта, употребление которых поможет избежать дефицита йода. Выпуск опубликован на YouTube.

В перечень Малышевой попали два вида морских водорослей, ламинария (известная как морская капуста) и вакаме (известная как чука), а также фейхоа.

Телеврач объяснила, что йод входит в гормоны щитовидной железы. Они же, как отметили в передаче, в свою очередь запускают работу всего организма, в том числе все обменные и энергетические процессы. Кроме того, дефицит йода у беременных может приводить к снижению интеллекта, подчеркнул соведущий Малышевой Дмитрий Шубин.

При этом ламинария по содержанию йода заняла первое место: его суточная доза содержится в 0,1 грамма продукта. Второе место заняли водоросли вакаме: чтобы восполнить потребность в йоде, в день нужно съедать 1,4 грамма. Фейхоа оказалась на третьем месте с суточной нормой в пяти граммах продукта.

Ранее Малышева и ее соведущий Андрей Продеус назвали «суперпродукты», употребление которых способно продлить жизнь. Медики пояснили, что речь идет о еде, богатой растительным белком. Замена животного белка в рационе растительным позволяет снизить риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.

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По материалам: lenta.ru
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