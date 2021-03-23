Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат!»

Лидия Мартынова

Андрею Малахову удалось убедить тяжелобольную Аршавину сняться в программе «Прямой эфир», в которой, к удивлению для всех, речь по большей части шла не о здоровье женщины, а о «нахальном поведении» ее экс-супруга Андрея Аршавина, который требует, чтобы Алиса с детьми немедленно покинули его жилплощадь.

«Конечно, все можно понять, разлюбил, развелся. Но когда твоя бывшая супруга, то есть мать твоего ребенка находится на волоске от смерти… Это нужно быть последним мужчиной для того, чтобы не помочь своему близкому человеку. Помоги! Оплати! Сделай все возможное и невозможное!» — с откровенным негодованием выступил президент союза профсоюзов России Роман Худяков.

Точку зрения оратора выше поддержало огромное количество человек в студии Малахова. Во время бурных бесед гостей шоу также выяснилось, что «склочный жадный скупердяй», как прозвала героя программы легкоатлетка Чен, не платил алименты до тех пор, пока в семье не возникли угрозы выезда за территорию Российской Федерации. Однако, у «нищего бомжа» Андрея (цитируем Худякова), по-видимому, с деньгами никогда проблем не было, ведь на встречу к Алисе, на которою Андрей приехал, чтобы изъять свою машину, он прибыл с целой бригадой охранников.

«Я смотрю, что он приехал с 5 охранниками. Это ж насколько надо быть либо с короной на голове, либо не жалко денег, либо понтоваться передо мной… Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат… Он сломал мою жизнь, разломал в щепки и сжег в пепел», — изливала душу бывшая супруга спортсмена.

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