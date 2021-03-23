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Мать Децла рассказала о преследующем ее семью незнакомце

Мать Децла рассказала о преследующем ее семью незнакомцеФото: @irinatolmatskaya

Мать покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Ирина рассказала о мужчине, который преследует ее семью на протяжении двух лет. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам женщины, преследование началось после смерти ее сына в 2019 году. Изначально незнакомец представился другом покойного исполнителя. Мужчина заявлял, что хочет помочь семье и рассказывал истории из жизни Децла. Позже семья рэпера насторожилась после его странных действий.

По словам матери Децла, сталкер звонит несколько раз в день и долго молчит в трубку с разных телефонных номеров и выкладывает фотографии, сделанные неподалеку от дома семьи, адрес которого он выяснил. Он также пишет неприятные вещи сыну хип-хоп-артиста Антонию, его маме Юлии и бабушке Ирине.

«В какой-то момент он предложил мне заняться сексом», — отметила мать покойного рэпера. Женщина каждый раз блокирует фаната в соцсетях, однако тот создает новые аккаунты.

Отмечается, что преследователь избегает личной встречи. Однажды он согласился прийти на место в назначенное время, но в последний момент передумал. Ирина Толмацкая отметила, что не исключает возможности обратиться в полицию.

Ранее Тони Киселев, 15-летний сын хип-хоп-исполнителя Децла, пожаловался на преследующего его незнакомца по имени Виктор. Подросток опубликовал скриншоты переписок со своими знакомыми, которые рассказали, что неизвестный угрожал им расправой.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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