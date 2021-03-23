Медитация на любовь: обращение к Венере

Вадим Карасев

Медитационные практики помогают воплотить в жизнь смелые мечты и получить поддержку от Вселенной. С помощью медитации на Венеру получится привлечь в жизнь любовь и взаимные чувства.

Медитации на любовь пользуются огромной популярностью, ведь они действительно помогают привлечь в жизнь светлое чувство и попрощаться с одиночеством. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать практики для того, чтобы обратиться к Венере, планете любви, и получить судьбоносную встречу. Медитацию выполняют во время прямого движения планеты.

Подготовка к медитации

Медитацию проводят в утренние часы, когда есть время побыть с собой и своими мыслями наедине, не отвлекаясь на посторонние дела. Средства связи лучше отключить, чтобы они не помешали во время выполнения практики. Тем, кому сложно сосредоточиться, практики в области биоэнергетики рекомендуют включить спокойную музыку, зажечь ароматические свечи или палочки. Начинают медитацию с выравнивания дыхания, заняв удобную позицию на полу.

Медитация-обращение к Венере

В удобной позиции, закрыв глаза, расслабляются, выравнивая дыхание и прогоняя из головы посторонние мысли. После этого представляют над головой яркий переливающийся шар, который символизирует любовь. Из него мысленно вытягивают нити, которыми оплетают тело, словно коконом. О том, что медитация идет верно, скажет ощущение разливающегося тепла от макушки до пяток.

После этого мысленно представляют себе образ избранника. В том случае, если на примете нет никого, нужно сформировать образ, наделив его теми чертами, которые необходимы для того, чтобы построить крепкие отношения. Чем четче будет мыслеобраз, тем быстрее произойдет встреча.

К Венере обращаются мысленно, прося ее о помощи своими словами. Главное, чтобы они шли от самого сердца и не противоречили желанию. Раскрывая сердце и душу, каждый сможет привлечь в жизнь взаимные чувства или же укрепить имеющиеся отношения, выстроив гармоничную связь в мыслях и перенеся ее на себя и своего партнера.