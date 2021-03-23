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Миллиардершу Кайли Дженнер осудили за призыв помочь визажисту

Знаменитый визажист Самуэль Рауда в начале этого месяца попал в аварию, в результате чего перенес серьезную операцию. На его имя была создана страница GoFundMe для сбора денег с описанием:

«Ваши пожертвования помогут покрыть медицинские расходы и то, что будет дальше».

Dailymail сообщает, в четверг Дженнер поделилась фотографией Рауды в своей истории в Instagram с подписью:

«Найдите минутку, чтобы помолиться за Сэма, который в минувшие выходные попал в аварию. И проведите пальцем вверх, чтобы помочь его семье».

В настоящее время страница GoFundMe получила 97 418 долларов (примерно ~7 268 210 рублей) и показывает, что пользователь по имени «kyliejenner» пожертвовала 5000 долларов.

Но поклонники Дженнер раскритиковали магната индустрии красоты за то, что та призывала других делать пожертвования Рауде, хотя сама внесла лишь $5 000. Напомним, что Forbes оценил состояние Кайли в 700 миллионов долларов, а позднее, сначала признал её миллиардером, а потом забрал свои слова.

«Дело в том, что у Кайли Дженнер есть кошельки, которые стоят дороже, чем экстренная операция на головной мозг. А здесь она умоляет бедняков сделать пожертвования на его страницу Go Fund Me»,- написал один из пользователей Твиттер.

Сообщение Миллиардершу Кайли Дженнер осудили за призыв помочь визажисту появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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