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Минфин предложил потратить Фонд национального благосостояния на кредиты другим странам

Минфин предложил потратить Фонд национального благосостояния на кредиты другим странам

Министерство финансов выступило с инициативой потратить существенную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на кредитование других государств. По мнению чиновников, это поможет защитить деньги от их блокировки Соединенными Штатами.

Как сообщает газета "Известия", Минфин предупреждает о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Ведомство готовит закон о поправках в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния, которые защитили бы государственные деньги.

"Выдача денег ФНБ в виде межгоскредитов позволит защититься от рисков блокировки или ареста российских активов в иностранных юрисдикциях... Такой формат также предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютные активы, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику", — говорится в публикации.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что договоры межправительственных займов будут формировать особенно тщательно — с целью обеспечить безусловный возврат средств от заемщиков. Стоимость займов будет не ниже доходности по отечественным ОФЗ.

NEWSTES писал, что Минфин допустил пополнение ФНБ по итогам 2021 года на более чем 2 трлн руб.

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По материалам: uposters.ru
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