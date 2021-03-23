Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива, пишет во вторник газета "Известия". В частности, бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, предупредили в НТС.
"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", - прокомментировал Сорокин прогноз роста цен на бензин.
"Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка", - добавил замминистра.ФАС и Минэнерго с марта повышены нормативы продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизтоплива - до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - также до 7,5%.