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Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера

Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Минэнерго РФ считает, что нельзя обсуждать отмену демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, так как это лишит рынок защитного механизма, прокомментировал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин предложения Независимого топливного союза.

Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива, пишет во вторник газета "Известия". В частности, бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, предупредили в НТС.

"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", - прокомментировал Сорокин прогноз роста цен на бензин.

"Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка", - добавил замминистра.

ФАС и Минэнерго с марта повышены нормативы продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизтоплива - до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - также до 7,5%.
Экономика

По материалам: ria.ru
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