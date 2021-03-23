Минобороны РФ испытает в Арктике истребители Су-35 и амфибии Бе-200

Алексей Вольцев

Минобороны России проверит на боеготовность бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и амфибии Бе-200. Испытания пройдут в арктических условиях. Об этом сообщает ФАН.

Местами для проверки техники станут Заполярье и район Северного морского пути. В Заполярье с 2016 года базируются Су-34 и самолеты-заправщики, вскоре к ним присоединятся шесть амфибий, для которых арктические условия станут новыми.

Бе-200 могут взлетать и с суши, и с воды. Планируется, что данные машины будут использоваться в поисково-спасательных и противолодочных операциях.

Испытания пройдут в связи с решением Генерального штаба России об усилении подразделения ВС РФ в Арктической зоне.

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