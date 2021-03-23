Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов
Сегодня, 13:15 Анастасия Иванова
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов, информирует РИА Новости.
Об этом глава ведомства заявил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.
«Со следующего года будем создавать профильные педагогические классы... Мы планируем создать 5 тысяч педагогических классов», - сказал Сергей Кравцов.
Он добавил, что учителей необходимо отбирать со школы, выявлять детей, которые заинтересованы в педагогической работе.
По материалам: edu.ru