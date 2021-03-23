Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов

Анастасия Иванова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов, информирует РИА Новости.

Об этом глава ведомства заявил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

«Со следующего года будем создавать профильные педагогические классы... Мы планируем создать 5 тысяч педагогических классов», - сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что учителей необходимо отбирать со школы, выявлять детей, которые заинтересованы в педагогической работе.