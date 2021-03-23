Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов

Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов

Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов, информирует РИА Новости.

Об этом глава ведомства заявил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

«Со следующего года будем создавать профильные педагогические классы... Мы планируем создать 5 тысяч педагогических классов», - сказал Сергей Кравцов.    

Он добавил, что учителей необходимо отбирать со школы, выявлять детей, которые заинтересованы в педагогической работе.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации «Спутником V»
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации
Россиянам назвали замедляющий старение витамин
Россиянам назвали замедляющий старение витамин

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Всего в России насчитывается 78 тысяч учителей физкультуры – Сергей Кравцов
В следующем году на базе педвузов появятся педагогические «Кванториумы» для будущих учителей
Министр просвещения РФ рассказал Владимиру Путину о мерах по поддержке педагогов
Уже ведется подготовка к началу следующего учебного года – Кравцов