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Минпросвещения собралось изменить сроки обучения в колледжах и техникумах

Минпросвещения собралось изменить сроки обучения в колледжах и техникумахФото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Минпросвещения собрались сократить сроки обучения по некоторым программам в системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает агентство «Москва».

«Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения в СПО по тем программам, где это необходимо», — сказал министр.

Он уточнил, что речь идет об уменьшении продолжительности обучения до двух лет, кроме сфер здравоохранения, культуры и армии.

По его словам, сейчас половина российских школьников выбирают учебу в колледжах и техникумах. При этом 30 процентов обучающих программ для них не соответствуют «тем задачам, которые есть в регионах». Поэтому в министерстве планируют модернизировать эти программы в соответствии с запросами в каждом отдельном субъекте.

Ранее Кравцов говорил, что в Минпросвещения хотят избавиться от третьей смены для учеников за четыре года через строительство новых школ. Сейчас такие учебные заведения есть в Чечне, Дагестане, Туве, Бурятии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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