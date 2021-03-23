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MMAFighting: Майк Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом

Экс-мировой чемпион Майк Тайсон в этот раз не согласился на третий боксерский поединок против боксера Эвандера Холифилда. Легендарному бойцу при этом предлагали гонорар в размере $25 млн.

«Мы думали, что это была уже завершённая сделка, однако она так быстро развалилась, когда люди Тайсона неожиданно отклонили все наши предложения. Мы всё время вели переговоры весьма добросовестно, но, похоже, просто зря потратили свое время», — процитировал менеджера Холифилда Криса Лоуренса MMAFighting.

Следует напомнить, что бойцы уже дважды выходили на ринг. 25 лет назад Холифилд победил Тайсона во время одиннадцатого раунда благодаря техническому нокауту. Во втором поединке спустя всего лишь год Тайсона дисквалифицировали за знаменитый укус своего противника за ухо.

Сообщение MMAFighting: Майк Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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