Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Сегодня, 13:00 Вадим Карасев
У Юли Ефременковой радость - Мондезир Свет-Амур наконец-то нашел работу своей мечты, и теперь у хейтеров нет повода третировать несчастную влюбленную экс-ведущую за то, что она якобы содержит своего жениха. А поклонники оживились и снова ждут новостей о свадьбе, которая откладывалась то из-за недостатка финансов, то из-за частых конфликтов пары.Экс-ведущая телестройки принимает поздравления - Мондезир Свет-Амур устроился на работу в фитнес-клуб. На протяжении нескольких лет после ухода с телестройки он оставался безработным, чем давал повод хейтерам постоянно насмехаться на д Юлей Ефременковой, которая, по их мнению, содержала жениха, пишет newstes.ru.
Радостный Мондезир приглашает всех желающих приходить к нему на занятия. Он обожает эту работу, дело для него не новое. До прихода на телестройку он уже работал тренером в отличие от многих выпускников шоу, которые объявили себя тренерами, на основании того, что сами качают пресс. По словам Свет-Амура, для него не имеет значения, как выглядит ученик, он всем поможет обрести идеальную форму.
«Полный ты или худощавый, сильный или совсем слабый, больной ты или кривой, для меня это не имеет значения», - обратился Мондезир к фолловерам.
Каждому, кто мечтает о теле своей мечты, Мондезир обещает помощь. Некоторым пользователям кажется, что тело мечты необходимо Юле Ефременковой, которая очень располнела в последнее время. Но Свет-Амур уверяет, что ее располневшие формы его устраивают, ведь у экс-ведущей отличная фигура, с чем согласны многие ее поклонники.
Пользователи уверены, что теперь Юля и Мондезир наконец-то соберут необходимую им сумму на свадьбу, которая должна состояться летом. Мероприятие несколько раз откладывали, так как влюбленные часто ссорились, и собрать необходимую сумму самостоятельно, Юля не могла. Но теперь им будет проще подготовить все необходимое.
По материалам: life-dom2.su