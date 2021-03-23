Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мондезир Свет-Амур устроился на работу

Мондезир Свет-Амур устроился на работу

У Юли Ефременковой радость - Мондезир Свет-Амур наконец-то нашел работу своей мечты, и теперь у хейтеров нет повода третировать несчастную влюбленную экс-ведущую за то, что она якобы содержит своего жениха. А поклонники оживились и снова ждут новостей о свадьбе, которая откладывалась то из-за недостатка финансов, то из-за частых конфликтов пары.

Экс-ведущая телестройки принимает поздравления - Мондезир Свет-Амур устроился на работу в фитнес-клуб. На протяжении нескольких лет после ухода с телестройки он оставался безработным, чем давал повод хейтерам постоянно насмехаться на д Юлей Ефременковой, которая, по их мнению, содержала жениха, пишет newstes.ru.
Радостный Мондезир приглашает всех желающих приходить к нему на занятия. Он обожает эту работу, дело для него не новое. До прихода на телестройку он уже работал тренером в отличие от многих выпускников шоу, которые объявили себя тренерами, на основании того, что сами качают пресс. По словам Свет-Амура, для него не имеет значения, как выглядит ученик, он всем поможет обрести идеальную форму.

«Полный ты или худощавый, сильный или совсем слабый, больной ты или кривой, для меня это не имеет значения», - обратился Мондезир к фолловерам.


Каждому, кто мечтает о теле своей мечты, Мондезир обещает помощь. Некоторым пользователям кажется, что тело мечты необходимо Юле Ефременковой, которая очень располнела в последнее время. Но Свет-Амур уверяет, что ее располневшие формы его устраивают, ведь у экс-ведущей отличная фигура, с чем согласны многие ее поклонники.

Пользователи уверены, что теперь Юля и Мондезир наконец-то соберут необходимую им сумму на свадьбу, которая должна состояться летом. Мероприятие несколько раз откладывали, так как влюбленные часто ссорились, и собрать необходимую сумму самостоятельно, Юля не могла. Но теперь им будет проще подготовить все необходимое.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации «Спутником V»
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации
Россиянам назвали замедляющий старение витамин
Россиянам назвали замедляющий старение витамин

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Юля Ефременкова и Мондезир Свет-Амур отмечают два года отношений
«Дом-2»: Мондезир Свет-Амур признался, что ему не хватает «волшебства» с Анной Брянской
У Юли Ефременковой и Мондезира Свет-Амура одна мечта на двоих
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур снялся в популярном сериале