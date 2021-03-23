Мондезир Свет-Амур устроился на работу

Вадим Карасев

У Юли Ефременковой радость - Мондезир Свет-Амур наконец-то нашел работу своей мечты, и теперь у хейтеров нет повода третировать несчастную влюбленную экс-ведущую за то, что она якобы содержит своего жениха. А поклонники оживились и снова ждут новостей о свадьбе, которая откладывалась то из-за недостатка финансов, то из-за частых конфликтов пары.

«Полный ты или худощавый, сильный или совсем слабый, больной ты или кривой, для меня это не имеет значения», - обратился Мондезир к фолловерам.

Экс-ведущая телестройки принимает поздравления - Мондезир Свет-Амур устроился на работу в фитнес-клуб. На протяжении нескольких лет после ухода с телестройки он оставался безработным, чем давал повод хейтерам постоянно насмехаться на д Юлей Ефременковой, которая, по их мнению, содержала жениха, пишет newstes.ru.Радостный Мондезир приглашает всех желающих приходить к нему на занятия. Он обожает эту работу, дело для него не новое. До прихода на телестройку он уже работал тренером в отличие от многих выпускников шоу, которые объявили себя тренерами, на основании того, что сами качают пресс. По словам Свет-Амура, для него не имеет значения, как выглядит ученик, он всем поможет обрести идеальную форму.Каждому, кто мечтает о теле своей мечты, Мондезир обещает помощь. Некоторым пользователям кажется, что тело мечты необходимо Юле Ефременковой, которая очень располнела в последнее время. Но Свет-Амур уверяет, что ее располневшие формы его устраивают, ведь у экс-ведущей отличная фигура, с чем согласны многие ее поклонники.Пользователи уверены, что теперь Юля и Мондезир наконец-то соберут необходимую им сумму на свадьбу, которая должна состояться летом. Мероприятие несколько раз откладывали, так как влюбленные часто ссорились, и собрать необходимую сумму самостоятельно, Юля не могла. Но теперь им будет проще подготовить все необходимое.