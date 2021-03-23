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Моргенштерн показал, как какает на унитазе

Моргенштерн показал, как какает на унитазе

Директор «Альфа-банка» по работе с молодежью опубликовал сторис из туалета.

Алишер Моргенштерн всегда был эпатажным артистом. Он не боится говорить в интервью у Юрия Дудя, что ему плевать на своих поклонников, переодеваться в женщину и получать за это премии модных журналов, а еще демонстрировать, как сидит на унитазе.


Так, Моргенштерн разместил в Stories соответствующий снимок.

Стоит отметить, что в этом месяце Моргенштерн стал офисным сотрудником крупной компании – «Альфа-банка». Ему досталась должность директора по работе с молодежью. Алишер должен будет привлекать молодых людей в число клиентов банка.

© Instagram / morgen_shtern

Управление банка говорило о том, что Алишер, как и другие работники, будет ходить в офис, посещать планерки и вести привычную большинству людей жизнь. Кроме того, руководство отмечало, что Моргенштерн обещал вести себя достойно на новой должности.

Пока еще Моргенштерн не приступил к работе, он, видимо, в последний раз решил позволить себе такую халатность как фото с унитаза. И все-таки интересно, точно ли «Альфа-банк» начнет сотрудничать с Алишером, ведь, пока он не вышел в офис, может совершить еще массу поступков, которые ударят по имиджу банка.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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